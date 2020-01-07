На церемонії прощання з Сулеймані загинули десятки людей: подробиці страшного ПП

У вівторок, 7 січня, в місті Керман (Іран) у страшній тисняві під час церемонії прощання з прощання з убитим генералом Касемом Сулеймані загинули 35 осіб і 48 постраждали.
Про це повідомляє «» з посиланням на місцеві ЗМІ.
«На жаль, через тисняву та масового скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, кілька постраждалих були доставлені в медичні центри», – повідомив глава швидкої допомоги Бенкет Хосейн Куливанд.
За його словами, обставини події з’ясовуються, додаткова інформація буде надана після розслідування.
Пізніше з’явилася інформація, що кількість загиблих у тисняві на церемонії прощання з генералом Сулеймані зросла до 40 людей, а постраждали більше 200.
Hundreds of thousands of people take part in #Soleimani’s funeral procession in his hometown in Kerman, Iran on Tuesday, where his remains will be buried later today. pic.twitter.com/qJmts5ui8K
— Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2020
Керман, Іран. Похорон генерала Касема Сулеймані. Відео: «МБХ медіа» pic.twitter.com/D8VlJ5ItSN
— МБХ Медіа (@MBKhMedia) January 7, 2020