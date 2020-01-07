ГФС підозрює «А-Банк» Суркісів у відмиванні грошей в особливо великих розмірах

27 грудня 2019 р Голосіївський райсуд Києва за клопотанням слідчих ГФС наклав арешт на рахунки клієнтів «А-Банку».

Крім того, слідство просить зобов’язати посадових осіб «А-Банку» подавати інформацію про залишки коштів на рахунках клієнтів кожне 25 число місяця.

Це стосується більше 50 компаній-клієнтів банку.

У їх числі ТОВ «Альянс Комплект Груп», «Аркем», «ЦК Екомир», «Гранд-Строй-Альянс», «Днипробудстандарт», «Ліга Рост», «Ерікс плюс», «РСТ Солюшн», «Будпроминвест груп», «Маканбуд», «Стройальтсервис», «ТДК Лекос», «АСП Компані», «Проф Бізнес ЛТД» «Ліга-Ріст», «Екомир-1», «Альфа Буд Торг», «Проект Строй Дніпро» і багато інших.

На думку ГФС вони надають послуги з незаконного формування податкового кредиту при поставці ТМЦ, робіт/послуг підприємствам реального сектору економіки, в т ч «Управління каналу Дніпро-Донбас», ТОВ «Климстар», «Біг Сіті Груп», «Завод Котломаш» та іншим компаніям.

Слідство встановило, що гроші, перераховані цим компаніям нібито за ТМЦ та послуги знімалися готівкою з розрахункових рахунків, а також через рахунки громадян в банкоматах, що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.

Основні акціонери «А-Банку» (Акцент-Банку) брати Григорій та Ігор Суркіси.

Олексій Комаха для сайту dubinsky.pro