Покликав в гості: під Одесою чоловік зґвалтував школярку

Житель села в Окнянском районі Одещини зґвалтував 14-річну дівчинку.

Про згвалтування неповнолітньої в поліцію повідомила старша сестра дівчинки, якій та довірилася. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполиции в Одеській області.

За словами школярки, коли вона була в гостях у 24-річного односельця, чоловік пригостив її пивом, а потім, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.

«Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – «Зґвалтування». Потерпілу оглянули лікарі, поліцейські вилучили з місця події речові докази, які направили на експертне дослідження», – повідомили в поліції.

Підозрюваного затримали. З’ясувалося, що раніше він вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. За зґвалтування неповнолітньої законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.