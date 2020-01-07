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Під Краматорському на слизькій дорозі перекинувся автомобіль швидкої допомоги

07.01.2020

На автодорозі Добропілля — Лиман-Т-05-14 в шести кілометрах від Краматорська перекинувся автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Уточнюється, що водій карети швидкої допомоги не впорався з керуванням на слизькій дорозі, автомобіль з’їхав на узбіччя та перекинувся.

На місце події негайно виїхали рятувальники, які за допомогою буксировочного тросу поставили перевернутий автомобіль на колеса і відбуксирували його на відповідний для руху ділянку дороги. Після цього водій швидкої сів за кермо і швидка продовжила рух. Постраждалих в результаті інциденту немає.

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