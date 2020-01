Вже не “пупс” Розенко отримав від ВООЗ 144 тисячі гонорару

Колишній віце-прем’єр міністр України Павло Розенко отримав від Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні 144 тисячі гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації політика.

Вчора, 6 січня він задекларував прибуток – гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами від юридичної особи, зареєстрованої за кордоном – The WHO Representative in Ukraine.

Перебуваючи на посаді віце-прем’єр міністра Розенко співпрацював з ВООЗ. Однак незрозуміло, за що саме політик отримав гонорар зараз, адже він не обіймає посади в уряді з літа минулого року.

Розенко був віце-прем’єр міністром в минулому складі уряду Володимира Гройсмана. Він обіймав цю посаду з 14 квітня 2016 по 29 серпня 2019 року. З 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016 року Розенко був Міністром соціальної політики України. Народний депутат України 7-го і 8-го скликань. Він брав участь у дострокових парламентських виборах 2019 року від партії «Європейська солідарність» (39 місце у партійному списку), однак ораний не був.

Варто зазначити, що за час своєї політичної кар’єр кур’єри Розенко не спромігся заробити значних статків, про що свідчать дані в декларації перед звільненням.

Розенко має квартиру у Києві на 80 “квадратів”. Також спільно з сином, дочкою та колишньою дружиною політик володіє земельною ділянкою та житловим будинком у Погребах Броварського району Київської області. Розенко має авто Toyota Highlander 2011 року випуску за майже 400 тисяч гривень.

За неповний 2019 рік Розенко заробив у Кабміні 489 тисячі 460 гривень. Інших доходів у декларації не вказано. Політик тримає готівкою триста тисяч гривень, десять тисяч доларів США та вісім тисяч євро. На банківському рахунку Розенко тримає 51 тисячу 148 гривень.