Україна на дві сходинки опустилася у рейтингу паспортів

За підсумками 2019 року Україна розмістилася на 43-му місці серед 200 країн у рейтингу паспортів світу. Рік тому вона зайняла 41-сходинку у рейтингу.

Про це йдеться в оновленому Індексі паспортів, який опублікувала компанія Henley & Partners, — передає Громадське.

Зазначається, що за рік Україна отримала безвіз із Бахрейном і Саудівською Аравією, але одночасно втратила з Беніном і Джібуті. Загальна кількість країн, які безвізово (або з візою по прибуттю) можуть відвідувати громадяни України, залишилася 128.

Перше місце у рейтингу незмінно займає Японія — її громадяни можуть відвідувати без віз 191 країну. До топ-3 також потрапили Сінгапур та Південна Корея, яка розділила з Німеччиною місце у рейтингу.