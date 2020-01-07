Іран підготував 13 сценаріїв помсти США, які стануть «історичним кошмаром»

У Тегерані розробили 13 сценаріїв помсти США за авіаудар в Багдаді, в результаті якого був убитий іранський генерал, командир підрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхани, передає Fars.

Він повідомив, що влада Ірану підготували 13 таких варіантів і навіть найслабший з них «стане історичним кошмаром для США». Подробиці Шамхани відмовився розкривати, але пообіцяв, що помста за генерала не обмежиться однією спецоперацією.

Також Шамхани підкреслив, що якщо американські військовослужбовці не покинуть регіон самостійно, то Тегеран змусить їх зробити це, інакше вони будуть знищені».

Нагадаємо, в ніч на 3 січня в результаті американської бомбардування в районі міжнародного аеропорту в Багдаді загинув іранський генерал-майор Касем Сулеймані. Це загострив ситуацію на Близькому Сході: влада Ірану пригрозили США жорсткою відповіддю, а в Іраку проголосували за виведення американських військ, які допомагали у боротьбі з ИГИЛ.

Зі свого боку американський президент Дональд Трамп попередив, що США обрали 52 мішені в Ірані, в тому числі культурні об’єкти, які будуть знищені у разі атаки на американців.