Естонія не буде ратифікувати договір про кордон з Росією

Правляча коаліція Естонії не збирається давати хід ратифікації договору про державний кордон з Росією від 2014 року.

Про це в інтерв’ю ERR повідомив спікер естонського парламенту Хенн Пыллуаас.

«Позиція (урядової) коаліції полягає в тому, що ми не будемо просуватися з ратифікацією прикордонного договору», — сказав Пыллуаас.

За його словами, Естонія не буде ратифікувати договір, навіть якщо його першої ратифікує Росія.

«Нічого робити не слід. Безсумнівно, нам не слід його ратифікувати. Якщо ми укладемо новий договір про кордон і відмовимося від тих територій (Івангорода і Печорського району, які відійшли до Естонії з Тартускому мирним договором 1920 року — прим. ред.), це буде мати величезні юридичні наслідки. По-перше, ми анулюємо Тартуський мирний договір. У зв’язку з цим анулюється і наша правонаступництво, що означає автоматичне зміна складу наших громадян і т. д. Це виключно небезпечний шлях», — вважає спікер парламенту Естонії.

Прикордонний договір між Естонією і РФ був підписаний 18 лютого 2014 року. Перше читання законопроекту про ратифікацію прикордонних угод пройшло в Рійгікогу в листопаді 2015 року. У російській Держдумі законопроект про ратифікацію цього договору все ще не надійшов навіть на перше читання.