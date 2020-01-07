На Рівненській АЕС відключили перший енергоблок

Плановий ремонт першого енергоблоку розрахований на 45 календарних днів. В роботі залишаються ще три енергоблоки.

На Рівненській атомній електростанції на плановий ремонт відключений енергоблок №1, повідомила прес-служба “Енергоатому”.

Енергоблок було відключено напередодні о 10:23 у відповідності з графіком ремонтів діючих енергоблоків АЕС України і відповідно до узгодженої заявки.

«В даний час в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 430 МВт», — йдеться в повідомленні.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм, інформує прес-служба.