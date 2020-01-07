Похорон Сулеймані: кількість загиблих у тисняві перевищила 50

На церемонію прощання з убитим іранським генералом прийшли десятки тисяч людей, кількість загиблих у тисняві зростає.

У тисняві під час церемонії прощання з генералом Касемом Сулеймані в іранському Кермані загинули понад півсотні людей, ще понад 200 постраждали, повідомляє агентство ISNA у вівторок, 7 січня.



«Кількість загиблих у цій пригоді перевищує 50 осіб, більшість з них – чоловіки», — повідомив голова організації судової медицини провінції Керман Аббас Амиян.

Через тисняву похорон Сулеймані відклали.