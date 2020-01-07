Прикордонники заборонять в’їзд в Україну блогеру Мітрошиної, чию лекцію в Києві націоналісти зірвали

Державна прикордонна служба заборонить в’їзд в Україну російському блогеру Мітрошиної, зустріч з якою націоналісти з руху «Відсіч» спробували зірвати питанням про те, чий Крим і були затримані. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Причина заборони в’їзду — незаконне відвідування окупованого українського півострова Крим.

«У росіянки Олександри Мітрошиної не було заборони на в’їзд в Україну. Вона перетнула кордон через залізничний пункт пропуску, під час перевірки не встановили, відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим. Тому вона і перетнула кордон з нашою державою», — повідомила прес-служба.

В результаті конфлікту, який виник 6 грудня на зустрічі Мітрошиної з клієнтами в Києві, було встановлено, що росіянка відвідувала окупований півострів в 2017 році, в’їхавши з території Росії.

Скріншот: Facebook/МВС України