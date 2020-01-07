«Повинні зберегти країну!» Лукашенко передбачив Білорусі важкий рік

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що республіку чекає непростий рік і закликав гідно пройти цей період, зберігши країну і незалежність.

Тривожний прогноз він озвучив під час відвідин храму на території Свято-Елисаветинского жіночого монастиря в Мінську, де запалив різдвяну свічку, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ви бачите, що відбувається в світі, що діється на міжнародній арені. Це важкий період. Всі пророкують рецесії в світовій економіці, застій. Але зростання ніхто не прогнозує. Рік буде для кого-то важким, для когось не дуже. Але буде дуже непростий рік. І нам треба багато зробити для того, щоб гідно пройти її, зберігши нашу країну, свою незалежність», – підкреслив президент.

За його словами, найголовніше досягнення Білорусі в 2019 році – світ на її території.

Лукашенко нагадав, що в житті країни і раніше були непрості часи. «Ми перебували і в блокаді, і в ізоляції, і вводили санкції проти нас. Ми не Росія і інші великі держави, не Євросоюз. І нам було непросто. Але тільки завдяки нашій єдності ми вистояли. У цій єдності – запорука всіх наших успіхів. І в цій єдності дуже велику роль зіграла наша церква – всі конфесії, наша велика церква, не тільки православні, не тільки католики, я маю на увазі християн, – всі конфесії нашої країни», – зазначив він.