Усик може отримати пояс WBO без бою з Джошуа

Український боксер Олександр Усик, який є обов’язковим претендентом на пояс WBO в суперважкій вазі, може отримати його без бою проти нинішнього чемпіона Ентоні Джошуа. Про це повідомляє World Boxing News.

У наступному бою британець буде захищати пояс IBF проти Пулєва, а титул WBO стане вакантним, і перейде в руки боксера з України.

Це пов’язано з тим, що боксер має одну промоутерську компанію — Matchroom Boxing. У відповідності з цим, щоб не віддати один з чемпіонських поясів в руки боксера інший промоутерської компанії, новим чемпіоном WBO стане Олександр, а Джошуа в теорії повинен зустрітися з переможцем реваншу «Уайлдер — Ф’юрі».

«Схоже, Джошуа вирішив передати пояс WBO наступному претенденту в рейтингу. Це ніхто інший, як Олександр Усик. Таким чином він зберігає дві версії титулів супертяжів для компанії Matchroom», — йдеться в повідомленні.