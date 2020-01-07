Українцям нагадали, за що лікарі не мають права вимагати гроші

Національної служби здоров’я України розповіла, які аналізи українці можуть здавати безкоштовно.

Про це повідомляє аналітичний портал «Хвиля».

На сайті НСЗУ опублікований перелік важливих медичних аналізів, які, як виявилося, громадяни України можуть здавати безкоштовно.

По-перше, українцям пояснили, що додатково купувати і приносити з собою шприци або рукавички немає необхідності. Всі інструменти для збору крові/сечі купує держава, так що всі медичні заклади первинної допомоги забезпечені у повній мірі пробірками, рукавичками, спиртовими серветками, ватою, шприцами та контейнерами.

Які аналізи українці можуть здавати безкоштовно?

НСЗУ опублікувала перелік аналізів, витратні матеріали для яких входять у вартість послуг, які оплачує НСЗУ.

-аналіз крові з лейкоцитарною формулою,

-загальний аналіз сечі,

-аналіз глюкози крові,

-загальний холестерин,

-швидкий тест на вагітність,

-тест на тропонин (біомаркери різних серцевих захворювань),

-тест на ВІЛ,

-аналіз на вірусні гепатити.

Безкоштовна діагностика в 2020 році

У НСЗУ відзначають, що інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень визначено як пріоритетний напрямок. Вони будуть безкоштовними для українців. Служба сплатить лікарням ці послуги за підвищеним тарифом. У Програмі медичних гарантій на це виділено близько 1 мільярда гривень.

Впровадження ранньої діагностики онкозахворювань дає можливість врятувати тисячі життів наших громадян. Саме тому інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень — мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія і бронхоскопія — визначені пріоритетними послугами та будуть безкоштовними для Української.

«Пацієнт користується — НСЗУ платить», — пишуть на сайті служби.