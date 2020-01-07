Малюська згадав про Тимошенко під час підписання договору з «Газпромом»

Міністр юстиції Денис Малюська згадав про лідера фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко під час підписання документів між Україною і РФ у Відні (Австрія), пов’язаних з транзитом газу.
На свою сторінку в Facebook він виклав відповідне фото і супроводив його забавним діалогом, передає “Хвиля”.
Він навів розмову із заступником міністра юстиції Іваном Ліщиною такого змісту:
Іван Ліщина: Ну і навіщо ми це робимо, одна вже підписала коли-то (натяк на Юлію Тимошенко підписала газові угоди з РФ під час її прем’єрства).
Денис Малюська: Не бійся, ми зробимо платні камери підвищеної комфортності.
Іван Ліщина: Так у нас грошей немає, і так за свій рахунок прилетіли.
Малюська уточнив, що “всі події і діалоги можуть бути вигаданими”, а “процес підписання ще не закінчений”.
У рамках переговорів обговорюються наступні документи:
1. Межоператорское угода між Оператором ГТС України” (ОГТСУ) і “Газпромом”. Це документ, що визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж.
2. Договір про організацію транзиту між “Нафтогазом” і “Газпромом”. Мова йде про умови прокачування газу по українській ГТС на певний обсяг протягом наступних 5 років.
3. Мирову угоду, яким “Нафтогаз” і “Газпром” визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року.