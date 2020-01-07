Малюська згадав про Тимошенко під час підписання договору з «Газпромом»

Міністр юстиції Денис Малюська згадав про лідера фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко під час підписання документів між Україною і РФ у Відні (Австрія), пов’язаних з транзитом газу.

На свою сторінку в Facebook він виклав відповідне фото і супроводив його забавним діалогом, передає “Хвиля”.

Він навів розмову із заступником міністра юстиції Іваном Ліщиною такого змісту:

Іван Ліщина: Ну і навіщо ми це робимо, одна вже підписала коли-то (натяк на Юлію Тимошенко підписала газові угоди з РФ під час її прем’єрства).

Денис Малюська: Не бійся, ми зробимо платні камери підвищеної комфортності.

Іван Ліщина: Так у нас грошей немає, і так за свій рахунок прилетіли.

Малюська уточнив, що “всі події і діалоги можуть бути вигаданими”, а “процес підписання ще не закінчений”.

У рамках переговорів обговорюються наступні документи:

1. Межоператорское угода між Оператором ГТС України” (ОГТСУ) і “Газпромом”. Це документ, що визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж.

2. Договір про організацію транзиту між “Нафтогазом” і “Газпромом”. Мова йде про умови прокачування газу по українській ГТС на певний обсяг протягом наступних 5 років.

3. Мирову угоду, яким “Нафтогаз” і “Газпром” визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року.