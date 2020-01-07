Милованов закликав зупинити паразитують на працівників профспілки

Тимофій Милованов виступає за перегляд ролі профспілкових організацій в економіці країни.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства написав у Facebook.

«Профспілки. Яка їх роль сьогодні у економіці? Профспілки повинні захищати права робітників. Роблять вони це ефективно? … Наприклад, борються профспілки за право робочого дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Або за право шахтаря спускатися в шахту, де правильно забезпечена безпека праці? Або за право робочого отримувати високу зарплату, навіть коли підприємство є монополістом на ринку праці?» — розмірковує міністр.

Він зазначає, що профспілки є різні.Приміром, вважає Милованов, є профспілки, які борються за права робітників. А є такі, хто насправді працює на керівництво підприємств.

«Щось я не бачу протести профспілок проти умов і оплати праці на заводах олігархів. А ще є такі, які взагалі нічого не роблять і просто отримують (обов’язковий) відсоток із зарплати робітників. Ситуація з профспілками повинна бути змінена. Справжні, ефективні профспілки повинні отримати доступ до ресурсів. А ті, хто паразитують на робітників, повинні бути зупинені», — зазначив міністр економіки.