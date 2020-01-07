IKEA виплатить $46 млн батькам дитини, загиблого при падінні комода

Шведська компанія IKEA виплатить 46 мільйонів доларів батькам дворічного хлопчика, якого смерть придавило комодом. Про це повідомляє CBS News.

Трагедія сталася у 2017 році в Каліфорнії. На дворічного Йозефа Дудека впав комод серії Malm. Батьки хлопчика подали в суд на IKEA, аргументуючи це тим, що виробник меблів знав, що ці комоди схильні до падіння і не попередила клієнтів про нестабільну конструкції.

У понеділок батько хлопчика заявив про врегулювання судового позову.

Відзначається, що в останні роки комоди від IKEA стали причиною смерті 10 осіб.