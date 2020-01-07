В Запорожской области местный авторитет устроил разборки из-за шаурмы (видео)

Разборки возле киоска с шаурмой зафиксировала камера видеонаблюдения.

В Энергодаре в ночь с 4 на 5 января возле киоска «Три Кота» между мужчинами произошли серьезные разбирательства.

Как сообщает «Медиа Центр», в ходе драки нападавший начал размахивать оружием. В результате он нанёс телесные повреждения своим оппонентам, пишет IPnews.

Местные жители уверяют, что скандал разгорелся из-за шаурмы. Покупатели не могли поделить кому первому достанется покупка.

Пострадавшие люди вызвали полицию. По прибытию, патрульные не выявили оружие.

Драку зафиксировала камера видеонаблюдения, на которой четко видно, как энергодарец угрожал мужчинам пистолетом.

Позже работникам органов удалось установить личность правонарушителя. Им оказался давно известный в криминальном мире Энергодара Ярослав Назаров.

Энергодарский городской суд арестовал злоумышленника на два месяца.

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: ria-m.tv