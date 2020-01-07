У мережі з’явилося відео з яхтою Порошенко на Сейшельських островах

Блогер Анатолій Шарій на своєму каналі в YouTube опублікував відео з яхтою п’ятого президента України Петра Порошенка на Сейшельських островах.

На відео блогер показав плывущую яхту KATINA в Індійському океані. На каналі надані різні судна, яке знімалося на камеру з моторного човна.

Нагадуємо, що раніше юрист Андрій Портнов повідомив, де зараз знаходиться Порошенко.

Він зазначав, що проходить по справах про мародерство, державній зраді і відмиванні злочинних доходів в офшорах Порошенко перебуває на 60-метровій яхті KATINA.

Фешенебельна яхта KATINA ходить під прапором Маршаллових островів, а вартість її оренди в цей сезон з урахуванням палива становить близько 350-380 тисяч доларів на тиждень.