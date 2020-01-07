В Україну на заробітки зібралися російські актори, які підтримали захоплення Криму

В Україну з виступами зібралися російські актори Марат Башаров і Сергій Колесников, які відкрито підтримали незаконну анексію Криму.

Про це свідчить афіша майбутніх театральних виступів в Україні.

Крім того, концерти заплановані 20 січня в Харкові, 21 січня в Дніпрі, 24 січня в Миколаєві та 26 січня у Полтаві.

Відзначимо, що обидва актора знаходяться в базі даних сайту «Миротворець». Там зазначено, що Башаров неодноразово відвідував різні заходи в окупованому Криму, а також брав участь у виставах. На територію півострова він потрапляв незаконно. Також незаконно відвідував Крим і Колесніков.

Ось, що обидва актори говорили про окупацію Криму:





