23 фрази об’єкти нерухомості. Український суддя за двадцять років стажу “заробивши” чималі статки

Кандидат юридичних наук, суддя з двадцятирічним стажем Сергій Штогун виявився дуже заможною людиною з безліччю нерухомості по всій Україні.

Як стало відомо із суттєвих змін у його декларації, за неповні два роки тепер вже пенсіонер Штогун спромігся, не перебуваючи на посаді судді, розжитися дев’ять ятьма об’єктами нерухомості.

Понад 20 років він працював на посаді судді, має звання «Заслужений юрист України» (2007). У 1990 – 1996 роках – голова Шумського районного суду, у 1996-2000 роках – голова Збаразького районного суду Тернопільської області. У 2000 р. був призначений на посаду голови Острозького районного суду Рівненської області, де працював за 2008 рік. З 2008 по 2010 роки – суддя і в. о. голови Київського окружного адміністративного суду, звідки у 2010 р. пішов у відставку.

Також працював в Національній школі суддів України. З 2015 року працює на посаді професора кафедри спеціальних юридичних дисциплін ННІ права НУВГП. Але, вочевидь, суддю не влаштовує такий стан речей, на пенсії не сидиться і він відчайдушно намагається повернутися в суддівське крісло. 3 2017 року Штогун тричі подавав декларацію кандидата на посаду у різні судові структури.

То він хотів стати суддею Конституційного суду (в 2017 році), то суддею Верховного суду України (у 2018 році), а кілька днів тому, 4 січня, подавши декларацію кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За годину до цього Штогун вніс зміни до своєї декларації, зазначивши чимало набутої за неповні два роки нерухомості. Однак ці зміни з невідомих причин не зазначено у декларації кандидата на посаду за це ж число – 4 січня.

У попередній декларації було зазначено 14 об’єктів нерухомості, серед дві квартири і гараж у Нових Петрівцях Київської області, земельна ділянка в Київській області, дві квартири у Болгарії, дві земельні ділянки у Тернопільській області, чотири земельні ділянки та два будинки у Рівненській області. Змінами четвертого січня до вражаючого переліку додалися ще дев’ять ять об’єктів: дві квартири в Болгарії, квартира і гараж у Нових Петрівцях, дві земельні ділянки у Тернопільській області, земельна ділянка в Київській області та дві земельні ділянки у Рівненській області.

Отже, загалом батьківщина Штогуна володіє 23-ма об’єктами нерухомості. Варто зазначити, що дружина “заслуженого юриста” Раїса Штогун – пенсіонерка. Старший син Олександр Штогун – суддя Рівненського райсуду Рівненської області, а молодший син Михайло – процесуальний прокурор Прокуратури Київської області. Нагадаємо, колишній віце-прем’єр міністр України Павло Розенко отримав від Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні 144 тисячі гривень. А колишній голова Сумської РДА Геннадій Дорошенко придбав у власної дружини нерухомості на майже мільйон гривень.