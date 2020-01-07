Злочинна група у складі заступника голови ВП Смирнова і рейдера Корбана намагається зачистити інформацію про погрози захисникам Протасового яру

Забудовник Протасового яру відомий рейдер Геннадій Корбан, який погрожував розправою захисникам Протасового яру, через заступника глави Офісу Зеленського Андрія Смирнова, намагається зачистити інформацію про свої злодіяння.

Так ОЗУ Корбана-Смирнова не сподобалася публікація, де заступник голови Офісу президента Смирнов, у відкритій формі загрожує захисникам Протасового яру розправою. Ми ж, у свою чергу вкотре закликаємо правоохоронні органи звернути увагу на цей факт, хоча надії на це дуже мало, і друкуємо цю статтю у повному обсязі.

За місяць до призначення на посаду заступника голови Офісу президента Андрій Смирнов зустрічався з активістами-противниками забудови Протасового яру в Києві від імені забудовників. Відповідний запис опублікували в співтоваристві «Захистимо Протасів яр».

Відзначається, що розмова між лідером громадської ініціативи Романом Ратушним і, на той момент адвокатом забудовників Смирновим відбувся 14 серпня.

За словами активістів, Смирнов, виступаючи від імені дніпропетровських бізнесменів Геннадія Корбана та Олега Левіна, погрожував і натякав на небажаний розвиток ситуації.

«Я розумію, що у будь-якого процесу, будь-якого процесу, є якась ціна.. У будь-кого. Це може бути ціна, або вивезти. Ціна будівництва, або ціна виходу з конфлікту», – говорить Смирнов.

Майбутній чиновник також додав, що активісти недооцінюють «цих дніпропетровських бізнесменів».

«Я ж так розумію, що ці гору візьмуть все одно рано чи пізно. Ось в чому справа. Розумієте? А я не хочу стрільби, я не хочу цих жахів. Розумієте? Воно мені на**р не треба все», – сказав Смирнов

Він також говорить, що має зв’язки в Офісі президента.

«У нас є позиція навіть в Адміністрації президента. Там все нормально…Я член робочої комісії при президентові, в яку мене включили. Указом пару днів назад, з питань правової реформи», – говорить Смирнов на запису.

Раніше повідомлялося, що чолі громадської організації «Захистимо Протасів Яр» Романом Ратушному неодноразово погрожували побиттям, викраденням і навіть убивством. Він заявляв, що погрози надходять від одного з бенефіціарів будівництва Геннадія Корбана.