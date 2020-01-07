Путін приїхав на різдвяну службу в новому іміджі

Президент Росії Володимир Путін приїхав на різдвяну службу в Петербург в Спасо-Преображенський собор, як і в минулому році. Однак його імідж був незвичний.

Президент Росії був одягнений у сірі штани, сорочку білу і синю клітку, а також в’язаний кардиган з хутряним коміром. Telegram-канали опублікували фото та відео з Володимиром Путіним в оточенні дітей

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський привітав українців з Оману: «Нехай рік буде щедрим на виконання надій», — побажав він.

Тим часом, в соцмережах вже повно мемів на оманську відпочинок Зеленського. На узбережжі Аравійського моря Зеленський полетів з родиною і зупинився в шикарному готелі. Після цього його прес-служба оголосила, що президент поїхав туди поєднувати відпочинок з роботою і буде залучати інвестиції.