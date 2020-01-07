У США десятки винищувачів F-35 вийшли на «слонячу прогулянку»

На авіабазі США Хілл, розташованої в штаті Юта, 388-м і 419-м винищувальними авиаполками проведені наймасштабніші за останні роки навчання із застосуванням F-35А. Про це повідомляє naked-science.ru.

Йдеться про навчання, передбачають значну кількість літаків (на випадок військових дій). Називаються такі дії «слонячими прогулянками». Вони цікаві і ЗМІ, і авиалюбителям, оскільки від учасників (льотчиків, техніків, начальницького складу) потрібні високий професіоналізм. У тому числі – і придушення ППО противника.

Спостерігачі пов’язують цю активізацію авіації США з останніми подіями на Близькому Сході і обміном загроз між Америкою і Іраном. Таким чином навчання – демонстрація готовності ліквідації наземних об’єктів імовірного супротивника.