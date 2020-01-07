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Каменських на відпочинку позувала без білизни: гарячі фото

07.01.2020

Українська співачка Настя Каменських показала фото з відпочинку в Мехіко, на якому продемонструвала розкішну фігуру. На ньому зірка позує в чорному напівпрозорому халатику з мереживними вставками.

У кадрі крізь прозорі вставки в одязі можна помітити, що зірка, очевидно, без білизни.

“Зовнішня енергія – це суть жіночого, втілена в жінці (так само, як свідомість – це суть чоловічого роду, втілена в чоловікові). Ми живемо у подвійному Всесвіті, тому сексуальна енергія не стоїть на самоті, це означає бути злитою зі свідомістю”, – підписала зірка фото англійською в Instagram.

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