Журналіст: Зеленський теж людина і має право на відпочинок

5 січня українці дізналися від видання «Країна», що президент України Володимир Зеленський знаходиться в Омані в одному з найпрестижніших готелів.

Новина розбурхала соціальні мережі, тому прес-служба президента змушена була сказати, що Зеленський знаходиться в Султанаті з робочим візитом, але за свої гроші.

Така відповідь викликала ще більшу реакцію серед людей, а опубліковані фото Зеленського з чиновником з Оману стали інтернет-мемами.

Журналіст УП Роман Кравець вважає, що в самій поїздці Зеленського не було нічого поганого. Про це він повідомив на своєму Телеграм-каналі, передає СВІТ.

«Я не бачу проблеми в тому, що Володимир Зеленський поїхав в Оман. Він людина має право на відпочинок (давайте вже без офіційних візитів). І найголовніше — він може собі це дозволити», — пише журналіст.

За його словами, проблема в іншому.

«Спочатку ми дізналися про це все не з офіційного повідомлення Офісу президента, а з засобів масової інформації сумнівної репутації. Чому громадяни США знають, що їх президент відпочиває і відкрито собі грає в гольф, а нам показують незрозумілі фотографії Зеленського з незнайомим нікому чоловіком?», — резюмує Кравець.