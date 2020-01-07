«Дурень чи зрадник?» Сивохо розгромили за заяву про «розпалюванні війни» на Донбасі

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо повинен бути обережнішим у своїх висловлюваннях і пам’ятати про те, що війну на Донбасі розв’язала Росія.

Про це йдеться у блозі журналіста і блогера Кирила Сазонова, який висловив обурення словами Сивохо про те, що для відновлення миру в Україні також потрібно «мовчання з боку тих, хто розпалював війну».

«Сивохо зазначив, що «світ настає тоді, коли мовчать ті, хто раніше розпалював війну». Сергій Анатолійович, а може коли агресор йде? Ну, не можна ж сказати, що гопники припиняють тебе бити, коли ти перестаєш кричати, правильно? Гопник – це Кремль, а ніяк не Україна. Я нічого не переплутав?» – написав Сазонов.

«Резюмую – іноді краще жувати, ніж говорити. Навіть якщо це псує фігуру. Зате не оцінююче дивляться з питанням – дурень чи зрадник?» – додав він.