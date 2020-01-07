“Міс Україна-2019” вразила прихильників шпагатом (фото)

В Instagram української моделі “Міс Україна-2019” Маргарити Паші часом можна побачити фото не лише ефектної зовнішності, але й неймовірну розтяжку.

Вона може освоїти відомі шпагати балерини Анастасії Волочкової, пише “Апостроф”.

Новий рік модель зустріла на сонячному Балі, звідки публікує нові фотографії свого активного відпочинку.

“Загадковий острів з неймовірною енергетикою. Перезавантаження свідомості”, – написала Паша.

До посту модель додала знімок вражаючого шпагату біля стіни однієї з місцевих будівель.

Користувачів соцмережі не могли оминути фото і воно отримало безліч лайків і хвалебних коментарів. Фоловери моделі розхвалили не тільки її здібності, але й ідеальну фігуру, яка стала результатом наполегливої роботи над собою.

Після перемоги на головному конкурсі краси в Україні, Маргарита Паша вирушила представляти країну на міжнародному “Міс Світу-2019”, який проходив у Лондоні. На жаль, цього разу харків’янці вдалося потрапити лише в топ-40 його учасниць, але не до фіналу.

: gazeta.ua