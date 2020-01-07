Путін прибув «в гості» до Асаду

Глава РФ Володимир Путін відвідав Сирію, де зустрівся з диктатором Башаром Асадом.

Як повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, по дорозі з аеропорту в командний пункт Путін проїхав вулицями Дамаска. Президент Росії заявив, що в зруйнованій війною країні «неозброєним оком можна помітити ознаки відновлення мирного життя».

«В ході спілкування з Асадом Путін зазначив, що пройдено величезну відстань на шляху відновлення сирійської державності і територіальної цілісності країни», – розповів Пєсков.

Також Путін побував в командному пункті угруповання військ збройних сил Росії в Сирії, відзначивши «великий пройдений шлях» у відновленні територіальної цілісності країни.

Асад ж подякував Росії і найманців Путіна «за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновлення мирного життя в арабській республіці».