Бездоганна перша леді: про Олену Зеленської зняли фільм

Якщо за знаменитостями стежать прихильники, то за першими особами держави стежить вся країна. А перша леді і зовсім не скорется від підвищеної уваги громадськості.

Громадяни завжди будуть обговорювати кожен наряд дружини президента, кожен вихід на публіку і відвідування офіційних заходів. І коментарі будуть не завжди захоплені. Завжди знайдуться люди, які розкритикують вбрання першої леді в пух і прах. Однак завдання першої леді — завжди триматися з гідністю.

Олена Зеленська не раз зазнавала критики за недоречно підібраний наряд, особливо на самому початку. Перші її виходи в світ іноді закінчувалися модними провалами, які активно обговорювалися в мережі. Однак зараз стиль першої леді країни вже почав вимальовуватися. Вона воліє брючні костюми і суворі елегантні силуети.

До речі, у Олени Зеленської більше одного милииона передплатників в Instagram. Вона ділиться в основному фото з заходів, але інколи викладає ніжні зворушливі знімки. Українцям сподобалось новорічне привітання першої леді. У своєму новорічному привітанні перша леді Олена Зеленська всіма силами намагалася уникнути офіціозу. Дружину президента фотограф сфотографував у профіль, що стоїть біля новорічної ялинки, одягнену в простій бежевий трикотажний светр з високим коміром (очевидно, любов до таких комірцям у подружжя Зеленських — сімейна, так як президент України записав новорічне відеозвернення в дуже схожому светрі). Комі того, дружина президента відверто розповіла українцям про те, яким був для неї 2019 рік і висловила надію на те, що наступний, 2020, буде нітрохи не гірше.

А нещодавно в одному з фан-пабликов з’явився міні-фільм з Оленою Зеленської. Він просто змонтований з різних заходів, які Зеленська відвідувала з чоловіком. На більшості кадрів видно як Олена посміхається і варто зазначити, що посмішка у неї дуже красива. Музику теж підібрали цікаву, «Вічність» Дмитра Монатіка.