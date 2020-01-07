У Франції профспілки блокують нафтопереробні заводи

Французькі профспілки заблокували кілька нафтопереробних заводів, щоб створити штучний дефіцит пального на автозаправних станціях.

Як повідомляє “Європейська правда” із посиланням не Reuters, це має стати особливо ефективно зважаючи на транспортний страйк, який вже місяць триває у країні. Наразі повідомляється про блокування нафтопереробних заводів Exxon Mobil France.

Міністерство охорони навколишнього середовища заявило, що всі французькі НПЗ продовжують функціонувати, але у п’яти з семи тимчасово виникли труднощі – протестувальники заблокували виїзд з них. Наразі палива немає лише на 24 французьких АЗС, оlнак профспілки обіцяють продовжувати блокування щонайменше до до п’ятниці. Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявивши, що країні не загрожує дефіцит палива, і що поліція забезпечить, щоб нафтобази не були заблоковані.

“Люди мають право на страйк, альо смороду не мають права блокувати (нафтопереробні заводи)”, – заявивши він. Філіпп заявивши, що відкритий для обговорення змін середнього віку виходу на пенсію з профспілками, що є одним із головних моментів щодо планів пенсійної реформи.