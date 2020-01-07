Поліція в Києві затримувала “за дрібне хуліганство” двох осіб за питання “Чий Крим?” російській блогерці

У Києві громадянський рух “Відсіч” повідомляє про затримання і побиття активістів, які подали напругу “Чий Крим?” російську блогерку Олександрові Мітрошину.

Поліція затримала двох активістів – Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, передає “Цензор.НЕМАЄ” Активісти прийшли на лекцію Олександри Мітрошиної, яка в 2017 році розказала у Facebook, що відвідала анексований Крим.

На відео, яке розповсюдив рух “Відсіч”, співробітник поліції заявив, що патрульні затримали Овчаренка і Кальницького за “дрібне хуліганство”. Пізніше, як заявив рух “Відсіч” у фейсбуці, активістів громадянського руху “Відсіч” Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, яких раніше 6 січня затримали в Києві під час лекції російської блогерки Олександри Мітрошиної, відпустили. Чоловіків затримали після того, як під час лекції Мітрошиної вони поставили їй запитання: “Чий Крим?”.

“Наших активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького відпустили з відділку після трьох годин тримання. На них склали протоколи про адміністративне затримання за нібито порушення ст. 173 КУпАП – “дрібне хуліганство”. Тепер ми чекаємо на суд”, – йдеться в повідомленні.