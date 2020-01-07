В Австралії не вщухають масштабні лісові пожежі (відео)

П’ять мільйонів гектарів знищених лісів, півмільярда загиблих тварин. В Австралії не вщухають катастрофічні лісові пожежі. Країна не в змозі впоратися з нищівним вогнем. Він охоплює дедалі більші території. До займань не пробитися. На шляху пожежників – стіна з вогню.

Подробиці – від Аліси Орлової.

Це кадри із зони лиха. Вони нагадують голлівудський фільм-катастрофу. Вогонь, немов лава, розтікається лісом і знищує сотні гектарів. Від будинків залишаються тільки гори попелу. Жителі прибережних районів виходять у море на човнах і катерах і вже там чекають на допомогу рятувальників. У столиці країни – Канберрі – рівень забруднення повітря у 26 разів перевищив критичну позначку. Вогонь підійшов сюди впритул. Місто практично спорожніло, через смог зачинені школи, міністерства, магазини й музеї.

“Ми маємо бути пильними. Сезон пожеж триватиме щонайменше до кінця березня, а такі погодні умови збережуться ще довше. Тож найголовніше зараз – захист життя й майна. Ми не в безпеці, повірте мені”. – наголошує Гладіс Берейкліян, прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу.

А от жителі півдня Австралії, нарешті, можуть перепочити. Довгоочікувана прохолода й дощі принесли тимчасове полегшення в регіон. Однак усе, як і раніше, оповито густим димом, а в невеликих містечках по всьому штату Новий Південний Уельс триває евакуація. Людей вивозять на човнах і автобусах.

“Сприймайте це як тимчасове полегшення для того, щоб наші пожежники внесли певні зміни в реєстр і перепочили. Але це ще не кінець. Ми надалі евакуюватимемо людей, вивозитимемо їх із зони високого ризику”, – зазначає Ліза Невілл, міністр поліції у Вікторіанській законодавчій асамблеї.

За попередніми оцінками, вогонь знищив сотні житлових будинків і п’ять мільйонів гектарів лісів. Це в шість разів більше, ніж площа пожеж в Амазонії і втричі більше, ніж у Каліфорнії. У полум’ї загинули понад півмільярда тварин, у тому числі безліч коал і кенгуру.

“Я думаю, що понад 50 відсотків популяції коал у нашому парку вже знищено”, – повідомляє Семюел Мітчелл, співвласник національного парку KANGAROO ISLAND.

Дим від пожеж видно навіть із космосу. Через смог небо над новозеландським Оклендом (за 2 тисячі кілометрів від Австралії) стало “помаранчевим”.

На сході Австралії лісові пожежі вирують із жовтня минулого року. Кількість жертв зростає. За останніми даними, у вогні загинули вже 25 людей. Стихія також заподіяла величезну шкоду природі. Метеорологи попереджають – у найближчий тиждень температура знову почне зростати, через що лісові пожежі можуть розгорітися з новою силою.