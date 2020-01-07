Ліквідація Сулеймані може стати прологом революції в Ірані

Число тих, кого обрадувала смерть генерала Сулеймані, явно вище тих, хто сумує за ним. Вже ввечері 3 січня в кількох містечках Ідліб пройшли святкові ходи у зв’язку з ліквідацією генерал-майора Касема Сулеймані, який був однією з найбільш зловісних фігур в іранській системі диктатури мул. Причина – Сулеймані зробив дуже багато для збереження диктатури Асада і БААС у Сирії. Природно, що для величезної кількості сирійців його смерть – це хороша новина.

Для іракських курдів це теж прекрасна новина. Восени 2017 р. Сулеймані особисто керував вторгненням іранського Корпусу вартових революції і іракського шиїтського повстання в Курдистан після референдуму про її незалежність. Агентура Сулеймані в керівництві Патріотичної партії Курдистану тоді зробила все для дезорганізації опору курдів.

Для ізраїльтян це чудова новина, хоча і привід привести ЦАХАЛ в стан підвищеної боєготовності. Для Саудівської Аравії, Об’єднаних арабських еміратів і Катару це просто бальзам на душу. Як і для тих в Ємені, хто воює з хуситами. Для противників Хезболли та іранського впливу в Лівані це чудова новина.

В Іраку, за словами Майка Помпео, люди танцюють на вулицях, радіючи, що генерала Сулеймані більше немає. В Іраку його ненавиділи не тільки курди, але також суніти і багато інші групи населення. Серед іракських шиїтів ставлення до Сулеймані теж було різним.

У самому Ірані смерть Сулеймані теж причина для радості для багатьох, яку поки вони змушені приховувати. Перш за все, для курдів, белуджів та інших національно-визвольних рухів, які придушував Сулеймані. Для противників диктатури мул, що ратують за повернення Ірану до статусу світської держави, і за припинення їм експансіоністської зовнішньої політики, це теж свято. Зникла одна з сильних і ключових фігур системи. Для іранської партії реформаторів це не лише причина для радості, але й для посилення свого тиску на партію консерваторів, понесшую настільки велику втрату.

Сама по собі смерть Сулеймані навряд чи викличе відразу стихійні виступи в Ірані, подібні тим, які були в 1953 р. в НДР і Польщі як реакція на смерть Сталіна. Але буде мати далеке наслідок яким стало угорське повстання 1956 р.

Дуже багато зараз буде залежати від дій іранського керівництва і боротьби в ньому партій реформаторів і консерваторів.

Якщо консерватори спробують організувати акції помсти за Сулеймані, про яких вони зараз кажуть, то висока ймовірність, що це обернеться проти них самих.

Трамп, віддавши наказ про ліквідацію Сулеймані, послав дуже чіткий сігал: «Товариші диктатори, стримайте свої апетити».

Це стосується не тільки іранських аятол, але також Мадуро і мешканців Кремля. Смуток Кремля Сулеймані цілком зрозуміла, – Лавров 30 грудня приймав у Москві главу МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа і провів з ним спільну прес-конференцію. Домовилися дружити проти США і зрозуміло, про економічне і культурне співробітництво, як зазвичай.

Але 3 січня з’явилася новина про смерть Сулеймані, і тепер відкрите і щільне співробітництво з Іраном для Кремля сильно ускладнюється. Не дивно, що всі відьомство Лаврова взгрустнуло.

США в період війни з ИГИЛ в Іраку досить щільно співпрацювали з Сулеймані і його спецслужбою. Тому він і вільно пересувався по Іраку. З шиїтським військом Іраку у США взагалі були чудові відносини. США забезпечували їх зброєю, спорядженням, грошима і американські військові говорили з повагою про їх високої боєздатності.

На вербування Сулеймані ополченців в ряди проиранских організацій та його інтриги спецслужби США до пори до часу дивилися крізь пальці, розуміючи, він робить свою роботу.

Все змінилося після спроби навербованных їм ополченців в організацію «Катаїб Хезболла» атакувати військову базу США на кордоні Іраку і Сирії. З цієї іракської «Хезболлі» завдали випереджальний авіаудар, в результаті якого загинуло 25 її бійців і 61 отримав поранення. Уряд Іраку не заперечувало проти цього. У армії Іраку вже два роки натягнуті відносини з шиїтським ополченням, яке де-факто стало чимось на зразок приватної армії окремих політиків.

Якщо Сулеймані змирився б з провалом цієї своєї спецоперації, то був би живий.

Але він підняв планку протистояння – віддав команду «Катаїб Хезболлі» про штурм посольства США в Багдаді. Більше того, особисто полетів керувати ним. Ось цього США йому вже пробачити не могли, тим більше, що в Іраку з 26 грудня почалася політична криза після того, як його президент Бархам Салех оголосив, що хоче піти у відставку, оскільки парламент не досяг консенсусу щодо кандидатури нового прем’єр-міністра від домінуючого шиїтського блоку «Аль-Бинаа». Через три дні ці розбірки доповнилися штурмом посольства США, а потім інформацією про приліт Сулеймані в Багдад. У Білому домі вирішили не допустити зростання ескалації в Іраку і в ніч 3 січня ліквідували Сулеймані як її джерело. Пригодам генерала, котрий обіцяв знищити США, і оголошеного ООН терористом прийшов кінець.

Можливості аятолл і «вартових революції» реалізувати свої погрози про помсту за нього сильно обмежені технічно і політично. Вони навряд чи зважаться наказати іранської армії вторгнутися в Ірак, щоб убити перебувають там 5-6 тис. американських військових. Друга ірано-іракська війна може стати поштовхом до революційних виступів у самому Ірані. Організація атак на місця дислокації військових США в Іраку, на зразок тієї, що планував Сулеймані, справа не швидка, і в цілому безглузде. Теракти в США і в інших країнах теж лише погіршать імідж Ірану і посилять його ізоляцію.

Доцільність і ефективність таких можливих дій Тегерана під великим питанням. Тим більше, що перед виборами Трампа взагалі краще не чіпати і не дражнити. Перед виборами він буде прагнути демонструвати рішучість і здатний на багато що. Сенатор від Демпартії Тім Кейн зовсім не випадково вже ввечері 3 січня вніс проект резолюції, яка забороняє президенту вести військові дії з Іраном без згоди Конгресу.

У нинішній ситуації для «вартових революції» і аятолл відкрита і пряма військова конфронтація з США взагалі невигідна. Вона може у короткостроковій перспективі дати їм позитивний ефект, але він швидко випарується, а в середньостроковій перспективі може призвести до повстань і революції в Ірані. Тому дуже ймовірно, що офіційний Тегеран обмежиться лише грізною риторикою і в нескорой перспективі яким-небудь диверсіями, але не доводити ситуацію до великої конфронтації.

Однак на північ від Ірану є велика держава, де живуть добрі люди, які дуже люблять організовувати війни по всьому світу і яким дуже хочеться, щоб все купували нафту тільки у них. Ці «добрі люди» здатні на багато чого, в тому числі і на організацію диверсій проти США, так і проти Ірану, щоб підвищити градус.

Дуже схоже, що ці «добрі люди» з Москви вже опівночі 4 січня влаштували таку атаку дронов на північній околиці Багдаді на автоколону шиїтського ополчення, в результаті чого загинули 6 медиків та супроводили її слухом, – це зробили США.

Полковник Майлс Кэггисон, прес-аташе штабу операції «Непохитна рішучість», яку США проводить в Іраку і Сирії, оперативно заявив: ніяких авіаударів у цьому районі ми не проводили». Дійсно, якщо штаб все ніч на 3 січня був на голках і полював за Сулеймані, то він явно не міг планувати на кінець дня ще один авіаудар по якимсь безвісним командирам в цілому дружнього США ополчення, і замість них потрапити по колоні медиків. В умовах обложеного посольства США планувати і проводити таку спецоперацію, тим більше в Багдаді, і через 20 годин після ліквідації Сулеймані, – це вірний спосіб лише нашкодити собі. Можна в чому завгодно звинувачувати США, але тільки не у відсутності здорового глузду.

Москва занадто поспішила з цією операцією за вбивства медиків, щоб підняти градус антиамериканських настроїв в Іраку. Найбільш ймовірно, це була планова операція, яку вона не стала скасовувати через ліквідацію Сулеймані, – не один він прагнув дестабілізувати ситуацію в Іраку.

Вбивство медиків повинно було стати новим каталізатором для атак на посольства США і підставою парламенту Іраку прийняти рішення про небажаність подальшого перебування їх військових в країні. Тепер слід чекати нових спецоперацій Кремля з авіаударами США щодо Ірану та Ірану зі США. Для Москви підбурювання США та Ірану вигідно також тим, що може дозволити їй перекупити Хезболлу в Лівані. Вже зараз складно сказати, чиїх грошей більше вкладено в Хезболлу – Тегерана або Москви. Для Москви дуже заманливо стати єдиним господарем Хезболли, яка явно більш боєздатне формування, ніж зледащілі палестинці, що виявила війна в Сирії. Послабити іранське вплив на свиту Асада теж в інтересах Москви, і він зробить все можливе для ескалації американо-іранського конфлікту.

Сеогей Климовський