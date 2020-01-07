Польща готує закон проти російської пропаганди

У польському парламенті готують законопроєкт, який забороняє поширення російської пропаганди стосовно польської історії.

Про це віцеспікер Сейму Польщі Малгожата Кідава-Блонська написала на своїй сторінці у Twitter.

За її словами, закон з назвою “проти російської пропаганди, що очорняє Польщу” буде подань вже на наступному засіданні Сейму. “Щоб боротьба проти брехні про Польщу та історію принесла плоди, її необхідно вести постійно і наполегливо”, – пише вона.

Відзначається, що раніше голова фракції керівної польської партії “Право і справедливість” Ришард Терлецкі вже казав, що комітет парламенту з питань зовнішньої політики працює над таким документом.

За словами Терлецкі, робота над законом повинна бути закінчена вже в середу, 8 грудня.