У Києві з розмахом відзначають Різдво: яскраві фото свята

Різдво продовжує залишатися в числі улюблених свят українців. Соцопитування показують, що понад 90% населення так чи інакше відзначають свято. Причому з кожним роком все більше тих, хто проводить Різдво не тільки у вузькому сімейному колі, але й долучається до вуличних гулянь на центральних площах міст.

У Києві, як і в минулі роки, були організовані кілька центрів народних гулянь. Дуже яскравими в цьому році вийшли Різдвяні вертепи на Подолі. На сцені на Контрактовій площі була відтворена Біблійна історія про народження Христа, прихід волхвів і поклонінні немовляті Ісусу.

У постановці були задіяні не тільки артисти вертепу.

Брати участь запрошували всіх, хто прийшов на свято.

Поряд з Різдвяним вертепом показували свою майстерність ковалі.





А для дітей була організована яскрава фотозона біля святкової ялинки, ковзанка і катання з гірки на ледянке.