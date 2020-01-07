Жителів Донецька з українськими паспортами затримують на вулицях і відвозять для перевірок

Жителів тимчасово непідконтрольних територій Донецької області перевіряють на наявність паспорта «ДНР». Тих, у кого з собою українські паспорти, після перевірок на вулиці затримують і відвезли в міськвідділ «поліції».

Про затримання таких повідомляє редакція Telegram-каналу dontel.

6 січня після 20:00 правоохоронці «ДНР» затримали для перевірки особи одного з адміністраторів каналу, у якого був при собі український паспорт.

«Я з товаришами (4 хлопця, 2 дівчини) прогулювався по Н-ному району Н-ного міста республіки. Автомобіль «Лада 2110» без розпізнавальних знаків поліції під’їхав до нас впритул, з нього вийшли двоє співробітників у формі. Не називаючи прізвища і посади, не пред’явивши посвідчення, чоловіки попросили нас показати документи, що посвідчують особу. Четверо з нас з паспортами «ДНР» були вільні. У двох, включаючи мене, були паспорта України, і нам наказали сісти в автомобіль і проїхати до міськвідділу», — згадує журналіст.

При цьому поліцейські «ДНР» повідомили, що паспорт України не підходить для посвідчення особи. Співробітники поліції зізналися, що це внутрішній указ і подібне патрулювання і «вилов» ведеться з 16 до 23 годин строком до 8 січня включно.

Під час оформлення в ділянці відбувається наступна процедура:

поліцейські переписують контакти з мобільних телефонів.

знімають відбитки пальців і роблять 2 фото в базу.

Telegram-канал Донецьк Donvass повідомляє про схожій ситуації по темі паспортів.

«Близько 23:30 під’їхала поліція за черговою перевіркою документів, і з-за наявності паспорта так само повезли у відділ попутно зловили ще одного «щасливчика» у відділенні було кілька людей з-за машин на українських номерах і так само 3-4 людини з-за паспортів, тримали годину десь відкатали пальчики пофоткали переписали контакти, і відпустили

P. S. У відділенні був хлопець років 20 без документів на таксі їхав у 21:30 від дівчини, його затримали прямо таксі стопанули, при цьому тримали у відділенні години 3, тому будьте обережні носіть документи», — пишуть у співтоваристві.

Ведучий каналу «Російський орієнталіст» Ігор Димитрієв, який довгий час жив у Донецьку, також пише про затримання поліцією «ДНР» людей у свята із-за відсутності «республіканського паспорта» для ідентифікації, мовляв, український вже не визнається документом що посвідчує особу.

«…перевірив за своїм високопоставленим джерел — і все підтвердилося, причому багато чиновники самі в шоці від цього маразму. А через пару годин отримав повідомлення від друга, якого ось точно так само затримали і відвезли в РВВС для вищеописаної операції. До речі, варто враховувати, що паспорт «ДНР» мають лише близько 30% громадян республіки і щоб його оформити — треба встати в чергу (зараз найближчий термін — літо 2020-го). Народ вже давно відверто злився на затримання під час комендантської години (особливо коли люди бігли додому — транспорт практично не ходить після 9-10 вечора — і спізнювалися лише на кілька хвилин), але це свавілля вже просто викликає жорстоке обурення і відторгнення. У таких випадках зазвичай думаєш — саботаж. Але завжди виявляється що просто чийсь ідіотизм», — пише «Українська орієнталіст».