У Києві поліція привела на місце злочину підозрюваного у вбивстві двох дівчат

Мешканці будинку спостерігали за слідчими діями.

Поліція провела слідчі дії у квартирі, у якій 4 січня

Поліцейські Києва розшукують чоловіка і дівчину, яких підозрюють у вбивстві двох дівчат

виявили тіла двох убитих молодих дівчат.

Мешканці столичної багатоповерхівки не на камеру розповіли ТСН, що бачили, як правоохоронці заносили манекен і заводили підозрюваного у вбивстві дівчат чоловіка в квартиру, де знайшли тіла. Журналістів всередину копи не пустили, коментувати що-то на місці відмовилися.

У прес-службі поліції лише повідомили, що завтра будуть обирати запобіжний захід підозрюваному. Слідчі дії тривали близько трьох годин, після цього підозрюваного в наручниках з під’їзду вивели озброєні автоматами поліцейські.