Турчинов не зміг довести у Верховному суді непричетність до обмінників

Журналісти Bihus.info виграли суд у екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова.

У колишнього високопоставленого чиновника виникли претензії до сюжету, який вийшов в ефір у травні 2017 року, в якому йшлося про те, що більше тисячі обмінних пунктів компанії «Абсолют фінанс», уникала фінансової звітності, пов’язані через екс-нардепа Руслана Лук’янчука з екс-главою РНБО Олександром Турчиновим. Журналісти стверджували, що Лук’янчук – людина Турчинова.

Вони з’ясували, що співвласником компанії є 23-річна модель з Києва Ілона Бродівська. Вона прописана в квартирі дружини Лук’янчука і вклала в «Абсолют фінанс» 25 мільйонів гривень.

В числі власників компанії також мати моделі — Оксана Бродівська, яка внесла в статутний капітал 34 мільйони гривень, хоча є простою вчителькою в одній зі столичних шкіл.

Ще один співвласник — 74-річний батько Оксани, яка живе в селі під столицею в квартирі розміром 60 квадратних метрів. На компанію він десь знайшов 25 мільйонів гривень.

Офіс компанії виділила теща Турчинова — Тамара Белиби. Дружина Лук’янчука Мирослава — бізнес-партнер матері колишнього високопоставленого чиновника Валентини, його дружини Анни та вже згаданої тещі з ТОВ «Інститут економіки і права».

При цьому обмін валюти обговорювана компанія, всупереч законодавству, здійснює без касових апаратів, а значить, не надаючи автоматичну податкову звітність в фіскальну службу.

Коли розповідь про це вийшов в ефір, команда Bihus.Info отримала 2 позову. Судитися захотіла мережа обмінників, що стверджувала, що працює чесно, і Турчинов, який стверджував, що ніякого зв’язку між ним і обмінниками не існує.

У результаті Апеляційний суд підтвердив правоту журналістів за всіма пунктами, окрім одного – податкової звітності, а Верховний суд залишив без задоволення позов Турчинова до редакції.