Ми готові допомогти Білорусі наблизитися до Заходу, але не збираємося легітимізувати режим Лукашенка, — МЗС Польщі

Польща готова допомогти Білорусі наблизитися до Заходу, але не збирається легітимізувати режим Лукашенка. Заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський зазначив, що президент Білорусі веде подвійну політичну гру, метою якої є утримання влади.

«Сигнали, які Білорусь посилає Заходу, слабкі. З одного боку, Лукашенко показує, що він не готовий повністю об’єднатися, а точніше — піддатися диктатурі Москви. А з іншого боку, видно, що він готовий ввести зміни, які б наблизили Білорусь до Західної Європи», — зазначив він.