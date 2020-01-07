У Мінветеранів розповіли, чого насамперед потребують звільнені з полону українці

Відновлення документів та лікування – першочергові потреби українців, звільнених з полону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

“Люди потребують юридичних консультацій та допомоги, в першу чергу їм всім необхідно поновлення документів: паспорт, водійське посвідчення та решта. Це потрібно зокрема й для того, щоб надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм ста тисяч гривень матеріальної допомоги”, – розповів начальник управління Мінветеранів Сергій Мокренюк.

Окрім юридичної, колишні полонені потребують медичної допомоги, яку їм надають після обстеження й визначення конкретної проблеми.

“В першу чергу звільнені з полону потребують стоматологічного втручання, зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безоплатно. Мінветеранів вдалося домовитись з асоціацією стоматологів щодо сприяння.

Також у тих, хто був позбавлений особистої свободи, спостерігаються кардіологічні проблеми. У декого наявні щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання”, – розповіла радниця міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з медичних питань Тетяна Тімошенко.

Звільненим з полону українцям щодня надають комплексну допомогу та підтримку психологи, роботу яких координує керівник госпіталю ветеранів війни “Лісова Поляна” Ксенія Возніцина.