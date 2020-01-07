Український футболіст потрапив у збірну розчарувань в чемпіонаті Іспанії

Український воротар «Вальядоліда» Андрій Лунін потрапив у збірну розчарувань за підсумками першого кола в чемпіонаті Іспанії за версією видання Marca.

У нинішньому сезоні українець провів за клуб лише один матч в Кубку Іспанії, в якому залишив ворота в недоторканності. У чемпіонаті голкіпер на поле не виходив.

Нагадаємо, що 20-річний Лунін належить мадридському «Реалу», а за «Вальядолід» виступає на правах оренди.

Повністю символічна збірна розчарувань від Marca виглядає так:

воротар: Андрій Лунін («Вальядолід»)

захисники: Фернандо Калера («Еспаньол»), Жан-Клер Тодибо, Хуніор Фирпо (обидва — «Барселона»)

півзахисники: Жоау Фелиш, Маркос Льоренте (обидва — «Атлетико»), Денис Суарес («Сельта»), Роні Лопеш («Севілья»)

нападники: Борха Іглесіас, Люк де Йонг (обидва — «Севілья»), Лука Йович («Реал» Мадрид).