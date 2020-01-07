На Луганщині міністр Загороднюк привітав українських захисників

У вівторок, 7 січня, під годину поїздкі до району проведення операції Об’єднання єднаних сил, міністр оборони України Андрій Загороднюк привітав з Різдвом Христовим військовослужбовців, які виконують бойові завдання на Луганщині.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

За сумлінне виконання службових обов’язків очільник оборонного відомства нагороди воїнів цінними подарунками і відзнаками, вручили грошові сертифікати та іменну вогнепальну зброю.

“Ми робимо все для того, аби повернути наші території, відновити територіальну цілісність України та встановити контроль над окупованою її частиною. І ми будемо це робити допоки існує наша держава.

Саме зараз нам треба захищати країну, і ми робимо це завдяки вам”, – зазначив Андрій Загороднюк, звертаючись до військовослужбовців. Також посадовець завітав до військовослужбовців на передовій.

Він особисто нагороди воїнів, які виконують завдання на бойових позиціях, оглянув місця несення служби та побутові умови проживання українських захисників.