Пристайко – Німеччини: Чому експортуєте зброю не Україні?

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко вважає, що Німеччина відхиляє прохання про військову допомогу, ймовірно, з політичних мотивів. Про це дипломат сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, опублікованому на сайті Мзс.

Пристайко зазначив, що лише кілька країн мають військову підтримку Україні.

«Німеччина — один із самих потужних експортерів зброї у світі, незважаючи на мирну зовнішню політику. Ці озброєння потрібні і нам. Однак, кожен раз, коли наші фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, ці домовленості зриваються в останній момент по неочевидним, ймовірно політичних мотивів.

Ми сподіваємося, що в майбутньому це зміниться. Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми — може і неідеальний, але цілком демократична держава, яка змушена захищатися. Не можна цього не враховувати», — сказав міністр.