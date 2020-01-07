Україна оновила рекорд з імпорту бананів

Україна у 2019 році оновила історичний рекорд імпорту бананів — їх ввезли на 8-9% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє портал Української плодоовочевої асоціації.

“За попередніми оцінками аналітиків Української плодоовочевої асоціації (УПОА), у 2019 році Україна оновила історичний рекорд імпорту бананів. Експерти оцінюють імпорт бананів в Україну за 12 місяців 2019 року в 270-275 тис. тонн, що на 8-9% більше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2018 році”, – йдеться у повідомленні.

За оцінками УПОА, у 2019 році кожен житель України вперше спожив у середньому більш як 6 кг бананів за рік. При цьому, обсяг ринку бананів України більше, ніж обсяг ринку яблук у вартісному вимірі.

За словами економіста інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрея Ярмака, в середньому один споживач в Україні витратив на банани у 2019 році близько 170 грн ($7.2), а на яблука — лише близько 110 грн ($4.7). Тому, констатує він, банани вже зараз забезпечують при роздрібній торгівлі у півтора рази більше виторг, ніж яблука. Аналітики УПОА оцінюють роздрібний обіг бананів в Україні в 7,5 млрд грн ($320 млн), водночас як роздрібний обіг яблук не перевищував 4,4 млрд грн ($190 млн).

Крім бананів, Україна продовжує нарощувати імпорт інших тропічних фруктів: мандаринів, апельсинів, лимонів, грейпфрутів, хурми, ківі, авокадо, ананасів, манго тощо. У повідомленні наголошується, що не останню роль у цьому відіграє й зміцнення української гривні стосовно долара та євро.

Однак імпорт цікавий і супермаркетам, і новому поколінню молодих споживачів, які шукають нові смаки та хочуть куштувати нові, часто екзотичні продукти.