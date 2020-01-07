У «ДНР» пропонують надсилати на передову тих, хто не хоче отримувати паспорт ОРДО

Здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка знаходиться під контролем Збройних сил України, журналіст, який працює на «ДНР» Сергій Карпій заявив, що громадяни ОРДО «не повинні сидіти на двох стільцях». Саме таким чином Карпій у власному телеграм-каналі прокоментував затримання місцевого населення, які не мали з собою паспортів «ДНР».

Так, представник преси зазначив, що тільки одна лише освітлення масштабних зауважень є «провокацією проти «Міністерства внутрішніх справ». За його словами, громадянам ж «вже давно пора визначитися, а також отримати «паспорт» псевдореспублики». Карпій зазначив також: «А тим, хто не робить цього, з-за того, що на двох стільцях сидить, так і треба. Ви хочете вільно жити – ідіть в «службу міграції». А для особливо нетямущих, скажу, що таких я і зовсім на передову відправляв би».

Варто зазначити, що такі слова співробітника сепаратистських ЗМІ порахували цинічними навіть донеччани, які підтримують «республіки». Вони журналісту ставлять в провину те, що він сам теж пише не з передової, а також підкреслюють, що це їх особиста свобода — мати той паспорт, який вони вважають оптимальним для себе.