Поклонська раптово назвала жителів Донбасу «звичайними українцями»

Нелегітимний депутат Державної Думи Росії, колишній прокурор Криму Наталія Поклонська назвала жителів Донбасу «звичайними українцями».

У своєму Telegram-каналі Поклонська бурхливо відреагувала на ініціативу встановити пам’ятник Степану Бандері в 40 км від кордону з Росією.

«Ці маревні ідеї не мають ніякого відношення до звичайним українцям: що в Києві, що в Кривому Розі, що в Донецьку люди знають правду і ненавидять всю цю бандерівську шваль», – заявила вона.

«Добре, що не замахнулися перейменувати який-небудь місто в Бандеровск – ну щоб в черговий раз насолити Росії!» – обурилася вона.





