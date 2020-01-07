Екологи: австралійських пожежах загинуло більше мільярда тварин

У Всесвітньому фонді дикої природи шоковані ситуацією в Австралії – з-за пожеж загинуло близько 1,25 мільярда тварин. Про це йдеться на сайті WWF.

Повідомляється, що жертвами вогню стали, зокрема, тисячі коал, а також кенгуру, сумчасті летяги і какаду.

На думку екологів, на відновлення лісів підуть десятиліття, а деякі види тварин навіть могли «переступити за межу вимирання».

Крім того, в Раді страхових компаній повідомляють, що австралійці подали близько дев’яти тисяч заяв на покриття збитків на суму 700 мільйонів австралійських доларів (435 мільйонів євро — ред.). При цьому влада країни оголосила про те, що мають намір виділити два мільярда австралійських доларів (1,24 мільярда євро — ред.) на відновлення регіонів, які постраждали від пожеж.