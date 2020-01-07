Гаманець Путіна планує купити львівські «Карпати»

Один з найбагатших бізнесменів Росії Михайло Фрідман вивчає можливість покупки львівських «Карпат», повідомляє фан-сайт львівського клубу.

55-річний Фрідман народився у Львові, був спонсором і ініціатором заснування «Альфа Джаз Фест», львівського музичного фестивалю.

Додамо, що Фрідман є співвласником і головою наглядової ради консорціуму «Альфа-Груп», що входить в нього філія «Альфа-Банку» без перебоїв працює у Львові.

При цьому сам бізнесмен не проти зміцнити зв’язок з рідним містом.

Джерела в оточенні Фрідмана повідомляють, що він хоче викупити частки в ФК «Карпати», належать як Петру Димінському, так і Ігорю Коломойському.

На зимові канікули «Карпати» пішли, замикаючи турнірну таблицю Української Прем’єр-ліги.