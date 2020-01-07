Смолій: маски скинуті – Сивохо, як представник РНБО грає на боці Кремля

Радник РНБО Сергій Сивохо і УПЦ МП за підтримки телеканалів «112 Україна» та «Інтер» влаштували марафон «Люди замість війни. Діти Донбасу». Все б нічого, однак флагманом дійства є Російська православна церква на чолі з патріархом Кирилом, телеканал Медведчука «112 Україна» і проросійський «Інтер». Про це у своєму блозі повідомляє політолог Андрій Смолій.

За його словами, Совохо, як представник влади заявив, що «Московський патріархат стане посередником для врегулювання війни на Донбасі». За його словами, церква як соціальний інститут може стати посередником, адже люди ходять в храми по той і по цей бік протистояння. Тобто, українська влада, беручи собі в союзники російського патріархату, збирається залагоджувати «конфлікт». Не складно здогадатися, що відбувається насправді. У нас просто планомірно легітимізують «Громадянський конфлікт» на Донбасі. Влада співпрацює лише з однією церквою» — московським патріархатом, який брав участь у війні проти України в 2014 році.

Політолог додає, участь у Марафоні бере якийсь Олег Карамазов, якого у 2012 році Путін нагородив орденом дружби. Цей же «музикант» у 2014 році назвав революцію Гідності «божевіллям» і сказав, що Україна і Росія – це «одна країна». ось такий у нас фронтмен групи «Брати Карамазови». Маски скинуті. Сивохо, як представник РНБО грає на боці Кремля.